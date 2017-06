O lectie de supravietuire in caz de inec a fost oferita pe plaja din parcul Valea Morilor. Sfaturile salvatorilor - VIDEO

Dupa ce salvamarii au scos presupusa victima din apa, un medic a explicat pas cu pas ce trebuie de facut in continuare. Operatiunea de salvare trebuie facuta intr-un timp record ca persoana sa supravietuiasca.

Salvamarii de la statia din parcul Valea Morilor spun ca situatiile in care trebuie sa intervina sunt destul de dese. Salvatorii au venit cu un sir de recomandari pentru cei care se scalda.

Cei care se bronzau astazi pe plaja spun ca cel mai riscant este sa te scalzi dupa ce ai consumat alcool. Vara trecuta un tanar de 35 de ani, care ar fi fost in stare de ebrietate, s-a inecat in lacul din Parcul Valea Morilor. Oamenii spun ca stiu ce trebuie sa faca in asa situatii, mai ales ca unii s-au si confruntat cu ele.

“Înotam cu un băiat şi a avut o crampă musculară. Am înotat din spate, încetişor l-am apucat de gât, l-am întors pe spate şi l-am scos. Dacă vii din faţă, te poate trage la fund, dar trebuie sa vii aşa încât sa nu te poată apuca.”

“Am vazut prin filme, cred ca m-as descurca.”

Potrivit Serviciului Situatii Exceptionale, de la inceputul sezonului estival, 8 persoane s-au inecat, dintre care 2 minori. Campania de informare a salvatorilor va dura toata vara si se va desfasura pe toate plajele amenajate din tara.