O mama cu doi copii din Malcoci umbla de la o casa la alta dupa ce locuinta i-a ars. In ziua tragediei acasa erau doar copiii, care au fugit pe jumatate dezbracati - VIDEO

O mama cu doi copii din satul Malcoci, Ialoveni umbla de o saptamana de la o casa la alta. Au ramas fara acoperis de-asupra capului dupa ce locuinta lor a ars. In ziua tragediei acasa erau doar copiii. Baiatul de 13 ani a facut focul in soba, iar flacarile au cuprins toata casa. Speriat, acesta si-a luat sora in brate si au fugit, asa dezbracati cum erau.