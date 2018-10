O femeie din Drochia sustine ca fiul ei de 7 ani a fost atacat de mai multi caini, pe teritoriul scolii in timp ce se intorcea acasa. Politia s-a autosesizat dupa o postare de pe facebook - FOTO

Potrivit femeii, totul s-a intamplat acum trei zile. Baiatul se indrepta spre casa cand 7 caini s-au napustit asupra lui si l-au doborat la pamant.

Potrivit medicilor, copilul a fost adus cu mai multe muscaturi pe picioare. Ulterior, acesta a fost vaccinat si trimis acasa, intrucat starea lui nu este grava, sustin medicii. Timp de cateva zile, copilul va merge la spital pentru mai multe proceduri.

Contactati de Pro TV, responsabilii de la politie ne-au spus ca s-au autosesizat in urma mesajului postat pe facebook si ca vor reveni cu detalii despre caz.

Mesajul postat:

"Problema maidanezilor ramâine una foarte gravă in or. Drochia. Am vrut sa mă împart cu istoria unui din locuitori al oraşului Drochia. Multe cazuri am auzit pînă astăzi, dar pozele trimise m-au şocat si m-au lăsat fără cuvinte.

Iată ce mi-a scris:



”Marina,buna ziua m-am hotarit sa va scriu deoarece nu ma lasa frica in pace ca ceea ce s-a intimplat cu copilul meu e posibil sa se mai intimple repetat..si nu sunt asigurati nici restul copiilor din tot orasul nostru Drochia. Sunt locuitorii acestui oras ...Eu ma adresez in primul rind ca mama! Baietelul de 7 ani pe drum spre casa, vineri 26 octombrie a fost navalit si muscat de o gloata de caini chiar IN OGRADA SCOLII NR 1!! Eu pina acum nu-mi pot reveni uitindu-ma la ranile copilului meu dar nu vreau da mai spun starea lui psihologica din acel moment si pina acum ce e in sufletelul lui. Au fost 6-7 caini care l-au inconjurat l-au doborit de 3 ori la pamint ,el era singurel ceva timp a strigat si nimeni nu la auzit. Ambele picioare sunt ranite sus era imbracat in scurta de iarna si nu a patit nimic slava domnului dar foto vorbesc de la sine....Dar din ceea ce am tras noi nu vreau sa se repete cuiva si problema sa nu treaca pe deasupra...”



Din cîte am înţeles Primaria cunoaşte si iată ce a răspuns ”... mia promis ca luni se rezolva intrebarea cu acesti caini.... Dar cum sa fiu eu sigura ca la alt colt nu vor aparea iar o haita.”



Eu înţeleg ca este o problemă foarte complicată, dar eu personal nu doresc să aud, ca ”Această problemă există în toată ţara” în loc să aud soluţii şi măsuri deja întreprinse. Eu sper că măcar aceste poze vor ajunge pînă la aleşii noştri, care aşa de mult şi-au dorit aceste posturi şi ne-au promis, ca ei sunt mai buni şi pot face mai bine. De aşa situaţii nimeni nu este asigurat, si nu dă Doamne să se mai repete. Vine frigul, câinii devin tot mai agresivi (ei nu sunt de vina ca s-au născut), dar noi suntem oamenii, care trebuie să fie responsabili."