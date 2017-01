O mama si doi copii ai sai, recrutau si transportau tinere in Turcia pentru a fi exploatate sexual. Discutia cu un posibil "cumparator": "Am nevoie de niste fete, facem sau nu?"- AUDIO

Potrivit Politiei de Frontiera, mama – moldoveanca de 44 de ani, era capul gruparii si gestiona banii obtinuti in urma activitatii criminale, iar copiii, cetateni moldoveni - fiica de 26 si fiul de 20 de ani, recrutau si transportau victimele in Turcia.

Oamenii legii au identificat pe Aeroportul International din Chisinau 13 fete, printre care si o minora, care pe parcursul anilor 2015 – 2016 au fost victime ale traficului de fiinte umane.

Tinerele erau recrutate si trimise in Turcia, unde erau exploatate sexual.

DISCUTIA DINTRE O FEMEIE SI UN POSIBIL"CUMPARATOR"

-Vroiam sa te intreb, da-mi niste fete care vor la lucru, iti dau bani. Am nevoie acum de niste fete. Facem sau nu facem? Sa nu mai intindem mult vorba asta. Imi zici cat si eu iti dau bani pe ele. Pentru trei luni de zile.

-De unde sa ti le iau acum? Trebuie cautate. Si lamureste-ma inca o data cum ele lucreaza si unde si cat primesc?



In prezent, fiul - alias ”Leo” este retinut. Acesta in 2015 a fost condamnat la 3 ani si 4 luni pentru ”jaf”, aplicarea pedepsei fiind suspendata pe un termen de 2 ani, iar fiica este cercetata in stare de libertate, deoarece are un copil minor la intretinere.

Mama si alti membri ai gruparii criminale sunt cautati si urmeaza a fi dati in cautare internationala.

Daca vor fi gasiti vinovati acestia risca de la 7 la 20 ani de detentie.