O mama si fiica sa din satul Badiceni, Soroca, sunt cautate de rude de trei zile. Acestea au plecat de acasa ca sa cerseasca in oras, dar nu s-au mai intors - VIDEO

Femeia in varsta de 42 de ani si fata de 15 ani au plecat luni de acasa ca sa cerseasca in oras, dar nu s-au mai intors. Sotul femeii a anuntat politia despre disparitia lor, iar oamenii legii incearca sa le gaseasca.

In ziua disparitiei, femeia de 42 de ani era imbracata in fusta si pulover de culoare albastra, si are inaltimea de 1.65 m, parul lung negru. Fiica acesteia de 15 ani purta un pulover de culoare neagra.