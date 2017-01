O masina a luat foc in mers pe soseaua Floresti-Balti. La fata locului s-au deplasat pompierii - VIDEO

Potrivit ofiterului de presa al DSE, Liliana Puscasu, apelul a parvenit in aceasta dimineata la ora 9:20. Un automobil marca Volkswagen Caddy a fost fost cuprins de flacari. A ars sectiunea motorului si salonul masinii. La fata locului s-au deplasat pompierii care au stins focul la ora 9:40.

Potrivit 4tuning, cele mai multe ori, in peste 65% din cazurile in care o masina ia foc, e vorba de o izolatie proasta la instalatia electrica. Indiferent ca un cablu este supraincarcat si se incalzeste, topind in timp izolatia, fie ca vorbim de fire care sunt prinse prost in zone cu frecare crescuta, uzand in timp plasticul care le izoleaza, povestea este aceeasi. In general, incendiile se produc ca urmare a unor cabluri izolate prost si care in timp s-au mancat, ajunga sa faca un scurt-circuit.