O masina de 20 de mii de euro, care se afla in cautare internationala, gasita la Balti. Ce a declarat soferita atunci cand a fost oprita de politie - FOTO

Potrivit politiei, astazi in orasul Balti a fost oprit un Mercedes, fabricat in 2012 si inmatriculat in Italia. La volanul masinii se afla o femeie, in varsta de 31 de ani.

In cadrul verificarii documentelor prezentate, dar si in baza de date interpol, s-a constatat ca masina se afla in cautare internationala, alerta fiind introdusa de catre autoritatile italiene.

Soferita a declarat ca nu cunoaste despre cele depistate, deoarece a procurat masina de la persoane necunoscute. Autoturismul a fost retinut, cazul este in continuare cercetat.