O minora de 13 ani, transportata in stare grava la spital dupa ce a fost gasita inconstienta, pe podeaua din casa, de catre mama sa. Ce spune femeia

Totul s-a intamplat in aceasta dimineata la Falesti. Potrivit politiei, o femeie a alertat medicii de pe ambulanta si politistii dupa ce si-a gasit fiica de 13 ani inconstienta pe podea in propria lor casa.

La scurt timp, la fata locului au ajuns medicii, iar fata a fost transportata in stare grava la spital. Audiata de politisti, femeia le-a povestit ca in momentul in care a intrat in casa ar fi simtit un miros puternic de gaz.

Autoritatile au initiat un proces penal si urmeaza sa stabileasca toate circumstantele in care a avut loc incidentul.