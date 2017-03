O minora de 15 ani care a amenintat ca se arunca in gol de pe un bloc cu 9 etaje din Orhei, a fost salvata de politie, fiind trasa de pe marginea cladirii - VIDEO

O minora de 15 ani, care a amenintat ca se arunca de pe un bloc cu 9 etaje din Orhei a fost salvata. Mai multi politisti au urcat pe acoperis si in timp ce incercau sa o convinga sa renunte, unul dintre ei s-a strecurat in spatele fetei si a tras-o de pe marginea cladirii. Acum minora se afla sub supravegherea medicilor, iar politia urmeaza sa stabileasca ce a determinat-o sa recurga la un asemenea gest.