O modoveanca stabilita in Italia a fost inselata de un detinut, care i-a sucit mintile pe internet, i-a cerut 10 mii de euro si a disparut. Cum s-a intamplat totul si ce spune femeia - VIDEO

„Eu am crezut in el. Imi promitea multe ca ma iubeste, ca vrea familie.”

Aceasta femeie ne-a povestit ca a facut cunostinta, acum trei ani, cu un barbat pe Odnoklassniki. Cei doi au comunicat timp de cateva luni, iar ulterior el i-a spus ca se afla in detentie de cativa ani si are nevoie de o suma mare de bani ca sa fie eliberat.

„Ii trebuie urgent 10 mii de euro. Cum ii dau banii, cum cumpara anii si iese urgent. Are nevoie de bani ca trebuie sa iasa urgent de la puscarie. Ca cu 2000 de euro el trebuie sa iasa, cumpara anul. ”

Femeia l-a crezut. Fiind la munca in Italia, a revenit acasa, a scos banii de pe contul sau bancar si i-a transmis, prin intermediul unei unei rude.

„M-am intalnit cu verisorul i-am trasmis banii 5000 mii de euro. Dupa 5000, iar inca 5000 de euro. L-a sunat pe Mosul la puscarie. Da, am luat banii tot normal. Dupa aceea nu ne-am mai vazut.”

Dupa ce i-a transmis banii, barbatul a disparut, iar de rudele acestuia nu poate da. Mai mult, femeia sustine ca a fost amenintata.

Fiind peste hotare, a contactat politia din Moldova pe Viber. Ea a transmis o cerere in care a cerut sa i se faca dreptate si a anexat mai multe inregistrari audio cu discutiile dintre ea si rudele barbatului.

„Aici pe online am depus cererea. In decurs de cateva zile o sa va sune. Acum cererea nu-i.”

Timp de un an, ea sustine ca nu a mai fost contactata de politie. Pentru ca timp de mai bine de un an nu a primit un raspuns de la oamenii legii, ieri femeia a revenit acasa si a apelat la un avocat. Spune ca ii este greu acum – a crescut la orfelinat si nu are vreu sprijin de la rude.

Spera sa-si faca dreptate si le sfatuieste pe alte femei sa fie atente.

„Sa nu mai fie altele mintite asa cum a fost eu.”

Serviciul de presa al Departamentului Insitutiilor Penitenciare ne-a spus ca nu poate confirma daca barbatul se afla in detentie pentru ca sunt date care au caracter personal. Reprezentanti ai Directiei de politie Chisinau ne-au comunicat ca cererea depusa de femeie a fost inregistrata si ca vor reveni ulterior cu detalii. Nu am reusit sa vorbim cu barbatul acuzat de femeie ca a mintit-o. Acesta avea telefonul deconecat.