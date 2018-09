O moldoveanca a devenit politista in America aproape intamplator, dupa ce la Chisinau nu a fost admisa la Academia de Politie... din cauza inaltimii: "Atunci m-au intrebat - unde te-ai pornit fetito?"- VIDEO

Irina a absolvit liceul “Mihail Berezovschi” din Chisinau. De mica se visa politista, iar cand se uita in oglinda nu se vedea in rochii de printesa ci in uniforma. Dupa ce a absolvit liceul si-a spus ca acela e momentul cand trebuie sa-si realizeze visul si a mers la Academia de Politie.

Irina CEPLAN, POLITISTA: “Imi aduc aminte ca m-am apropiat la usa din fata si am explicat motivul din care ma aflam eu acolo. Si atunci m-a intrebat “Unde te-ai pornit fetito?”

Dezamagita si cu lacrimi in ochi Irina aproape ca renuntase. A mers mai apoi la Academia de Studii Economice iar dupa primul an de studii a plecat pentru trei luni in America pentru a strange bani pentru un nou an de studii.

Pentru ca nu stia engleza, Irina a fost nevoita sa vanda inghetata pe plaja si sa fie casierita la o benzinarie. Ulterior a hotarat sa ramana si sa faca doi ani de limba engleza.

A urmat Academia de Politie, timp in care a reusit sa treaca prin multe. A invatat sa traga din arma, sa suporte durerea in urma loviturilor si sa se lupte cu colegi care erau mai voluminosi decat ea.

Irina CEPLAN, POLITISTA: “Eu nu am ales ca America sa fie tara unde eu sa imi fac cariera. La noi acasa este o bariera dintre cetateni si ofiteri.”

In orasul Milford, acolo unde s-a stabilit, spune ca exista un echilibru si respect intre oamenii de rand si politisti. Cea mai mare dificultate la momentul de fata sunt rapoartele zilnicie care trebuie sa le faca.

Irina CEPLAN, POLITISTA: “Dificultati am avut multe, pentru absolut tot ce facem trebuie sa scriem rapoarte si e aproape cum se arata in filme.”

Lucreaza 12 ore in fiecare zi iar daca este tura ei, atunci programul se incepe de la 3 dimineata. Se ocupa de furturi, accidente sau diverse alarme. Irina isi aminteste primul caz la care a fost trimisa.

Irina CEPLAN, POLITISTA: "Prima saptamana am fost trimisa la un suicid. Si usa s-a deschis un pic am observat trupul, pistolul, e o imagine pe care nu prea vrei sa o vezi.”

Cel mai mult o emotioneaza cazurile in care sunt implicati studentii, pentru ca ii aminteste de anii de studentie. Acum Irina este fericita si implinita. Are cetatenie americana si spune ca nu s-ar intoarce in Moldova. Un singur lucru ii lipseste acolo, familia.