O moldoveanca a fost filmata cum bate o batrana din Padova de care ingrijea. Femeia lucra de 10 ani in casa italiencei

Cazul a avut loc la Padova. Moldoveanca lucreaza in casa batranei de 10 ani si avea increderea totala din partea familiei, scrie StiriLocale.md

Femeia in varsta de 87 de ani este paralizata si imobilizata intr-un scaun cu rotile. Aceasta mai sufera si de Alzheimer si mai are si un fiu cu probleme psihice in casa, care de asemenea era batut de moldoveanca.

Aceeasi sursa, scrie ca bataile au inceput acum un an, atunci cand batrana refuza sa manance sau sa bea. Ingrijitoarea o lovea cu palmele peste fata si o tragea si de par. Italianca mai are un fiu stabilit in Elevetia, dar care in fiecare luna vine sa-si viziteze mama. Acesta a observat de la un timp echimoze pe corpul mamei, dar de fiecare data moldoveanca gasea explicatii, ba ca s-ar fi lovit in dus, ba ca a cazut din sacunul cu rotile si ca de vina ar fi un anticuagulant, pe care batrana il folosea. Acest lucru a fost confirmat si de medici la care a apelat fiul victimei pentru a afla de unde se trag echimozele.

Cosmarul celor doi italieni, mama si fiu, ambii bolnavi au durat pana acum doua saptamani, cand un vecin a filmat de la fereastra sa ce se intampla in casa unde lucra moldoveanca.

in imagini se vede clar cum moldoveanca o loveste de cateva ori pe batrana cu palma peste fata. Filmuletul video a fost prezentat judecatorilor, care i-au interzis moldovencei sa se apropie de casa batranei. Cercetarile continua pentru a gasi suficiente dovezi. Familia batranei vrea ca moldoveanca sa ajunga dupa gratii pentru ceea ce a comis.

