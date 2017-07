Masina in care se afla a lovit in spate intr-un camion. Impactul a fost atat de puternic, incat masina a fost aruncata la aproape 200 de metri distanta. In afara de tanara, a murit si un alt pasager, care avea in jur de 50 de ani si era cetatean turc. Soferul automobilului a fost transportat la spital, in stare grava. Nu se stie cauza exacta a accidentului, insa preliminar barbatul care conducea automobilul se deplasa cu viteza excesiva.