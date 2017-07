O moldoveanca a plecat in Polonia la cules de capsuni, dar a ajuns sa fie traficata. A sarit de la etaj ca sa scape, iar acum risca sa ajunga in scaun cu rotile: dupa ce a iesit din coma a vorbit despre ce s-a intamplat - VIDEO

Experienta crunta traita de o moldoveanca care a mers in Polonia la cules de capsuni. La scurt timp a ramas fara munca insa a cunoscut doi barbati, care au promis ca o vor ajuta. Acestia insa au inchis-o intr-un apartament si au violat-o. Incercand sa se salveze, femeia a sarit de la etajul patru. A ramas in viata, dar risca sa ramana in scaun cu rotile tot restul vietii, daca nu va fi operata. Ea nu are asigurare medicala.