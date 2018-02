O moldoveanca a transformat peretii cenusii ai unui salon auto din Dubai intr-o opera de valoare. Tanara a pictat in 3D. Cum a ajuns moldoveanca in Emiratele Arabe Unite si ce au spus arabii despre demonstratiile sale de grafiti - VIDEO

Inna Jeleascova sau cum ii place sa i se spuna Izzy Izvne, s-a intors recent din Emiratele Arabe Unite. Timp de o luna a facut magie din peretii cenusii ai unui salon auto din Dubai.

INNA JELEASCOVA: “Mi-au scris pe Facebook. Prima mea conditie a fost ca nu vin singura, dar cu prietenul meu pentru ca oameni straini mi-au scris fara nici o recomandare. Am plecat pe doua saptamani sa desenez 2-3 pereti, dar le-a placut mult si am ramas pentru o luna. Am desenat 6 camere intr-un salon auto.“

Astfel, timp de o luna Inna a alungat griul mohorat din salonul auto. Cu ajutorul pensulei a creat iluzii in spatiu, folosind caligrafia.

Inna JELEASCOVA: “Sunt oameni care iubesc sa fie colorat ca sa fie mult auriu.“

Inna spune ca in Emiratele Arabe oamenii isi respecta conducatorii.

Inna JELEASCOVA: “L-am desenat pe seicul Rashid care a unit cele sapte emirate. Acolo este foarte respectat il liubesc si portetul lui este peste tot.”

Ca sa pictezi la inaltime trebuie sa dai dovada nu doar de creativitate si imaginatie, dar si de abilitati de cascador.

INNA JELEASCOVA: “Peretele avea o inaltime de 7-8 metri. Era groaznic pe niste schele nesigure. Nu era cel mai mare siguranta.”

Atat de vii si interesante au fost creatiile, incat arabii i-au propus sa ramana acolo.

INNA JELEASCOVA: “Compania a inteles ca este un teren bun pentru a castiga bani si erau gata sa deschida o firma specializata pin desen. Am refuzat. Imi este mai comod sa lucrez pentru mine caci pot in orice moment sa refuz o comanda pe care nu vreau sa o fac. “

Tanara, care a facut economie nu s-a asteptat ca pasiunea pentru graffiti se va trasnforma intr-o afacere profitabila.

INNA JELEASCOVA: “Acum aceasta este sursa mea de venit. Cand am inceput sa desenez graffiti nimeni nu castiga din asta. Pentru oameni era ceva straniu chiar cand desenam niste pereti din contul meu vorbeau rau doar pentru ca in mana mea era vopsea.”

Inna se lauda cu picturi murale nu doar peste hotare. A desenat si peretii mai multor localuri din capitala. O pictura 3D a acesteia o regasim intr-un barbershop din Chisinau.