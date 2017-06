O moldoveanca, chelnerita intr-un restaurant romanesc din Paris, ranita grav dupa ce trei indivizi mascati au intrat in local si au aprins sticle cu cocktail molotov - VIDEO

Au fost momente cumplite pentru cei care se aflau in restaurantul romanesc Transilvania, aflat intr-o suburbie a Parisului. Totul s-a intamplat duminica seara. Trei indivizi mascati au intrat in local, au aprins sticle cu cocktail molotov si au stropit cu benzina. Localul a fost cuprins de flacari, iar clientii au inceput sa fuga. Martor a fost o moldoveanca, care era chelnerita in restaurant. O cunoscuta de-a tinerei ne-a spus ca fata se afla in stare grava la spital.

Cristina, MOLDOVEANCĂ STABILITĂ ÎN FRANȚA “Sunt in spital in stare foarte grava, au peste 90% arsuri, sunt in coma.”

Arsuri grave au suferit inca doi romani, si ei angajati ai localului.

"Două victime sunt în stare gravă şi au fost transportate la spitalul Saint-Louis. Alte zece persoane au fost rănite, printre care şi şase poliţişti."





Proprietara restaurantului a declarat pentru presa romana ca indivizii au stropit cu benzina localul si i-au dat foc.

“Este o situatie foarte grava. Pur si simplu au stropit cu benzina si pe bar, si pe ele si au dat foc. Fetele, una e romanca, din Bistrita. Acum mergem la spital, e intr-o stare foarte critica. Cealalta e moldoveanca de peste Prut.”

Politistii francezi incearca sa-i gaseasca pe indivizii care au provocat incendiul. Unele surse spun ca ar fi vorba despre o tentativa de jaf, altele ca a fost un atac cu conotatii rasiste. Restaurantul a fost deschis acum sapte ani de un roman si a fost devastat de flacari.