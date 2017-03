O moldoveanca de 21 de ani, retinuta pe aeroportul Chisinau: Racola fete din nordul tarii si le vindea unui turc cu cate 2 mii de euro in Cipru - VIDEO

Potrivit politiei, tanara suspectata de proxenitism se afla in arest preventiv pentru 30 de zile.

Timp de doua luni de documentare, s-a stabilit ca suspecta, in comun cu alte persoane, prin intermediul retelelor de socializare recrutau tinere cu varste cuprinse intre 20 si 30 de ani, din zona de nord a tarii. Suspectii, convingeau victimile sa practice prostitutia in Cipru, ulterior, membrii grupului infractional perfectau toate actele necesare si le cumparau biletele de zbor.

In urma unor descinderi, la 16 martie curent, in Aeroportul Chisinau a fost retinuta in flagrant o tanara, membra a grupului criminal, in timp ce insotea o victima de 25 de ani, care trebuia sa ajunga in Cipru.

Audiata de politie, suspecta a povestit ca pentru fiecare persoana racolata si transportata in Cipru, urma sa primeasca suma de 2.000 de euro de la o persoana de origine turca, care se afla in Cipru.

Pe acest caz a fost initiata o cauza penala. Conform legislatiei in vigoare, persoanele culpabile de „Proxenetism”, se pedepsesc cu inchisoare de la 4 la 7 ani. Politia, in colaborare cu organele de drept din Cipru, investigheaza in continuare cazul pentru a identifica si alte tinere exploatate de aceasta filiera, cat si retinerea celorlalti figuranti.

Actiunile s-au desfasurat cu sprijinul ofiterilor de investigatii speciale ai Sectorului Politiei de Frontiera a Aeroportului International Chisinau.