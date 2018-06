O moldoveanca de 23 de ani, retinuta pe Aeroportul din Chisinau pentru proxenitism: racola tinere din tara si le indemna sa presteze servicii sexuale in Turcia - VIDEO

Cand a fost prinsa, tanara se afla la aeroportul din Chisinau si insotea o femeie care urma sa ajunga in Turcia. Aceasta a fost retinuta chiar in momentul in care incerca sa treaca frontiera. Banuita si-a recunoscut vina si le-a povestit oamenilor legii schema prin care actiona.

Tanara a spus ca racola victime pe retelele de socializare, le promitea sume mari de bani si le convingea sa presteze servicii sexuale in Turcia. Banuita locuieste in satul Tudora, raionul Stefan-Voda si are doi copii minuri.

Daca va fi gasita vinovata, aceasta risca pana la 7 ani de inchisoare.