O moldoveanca a ajuns in calendarul celor mai frumoase mamici din Italia. "Kazaciok" - Cu acest dans rusesc a ales Olga Popa sa se prezinte la proba de talente - VIDEO

Kazaciok. Cu acest dans rusesc a ales Olga Popa sa se prezinte la proba de talente. Alaturi I-a fost fiul de 12 ani. Imbracati in uniforme militare, cei doi au aratat intregii Italii cum e sa ai ritmul in sange.

Olga POPA, PARTICIPANTA CONCURS “MISS MAMMA ITALIANA” "Au fost emotii nu pot sa va redau, vis real, foarte frumos am prezentat.”

Olga Popa, in varsta de 31 de ani a trecut prin trei probe similare celor de la marile concursuri de frumusete, pentru ca in final sa faca parte din calendarul celor mai focoase mame din peninsula. Nu a lipsit testul de inteligenta.

Olga POPA, PARTICIPANTA CONCURS “MISS MAMMA ITALIANA” “De exemplu care e capitala americii, unde sunt cele mai multe restaurante chineze in lume. Normal ca sunt in China, ca e tara lor, cine are mai multe coaste. care culori se amesteca ca sa iasa violet.”





“Cine are cele mai multe coaste? Femeia sau bărbatul?”

A mai avut de trecut proba costumelor de baie, dar si pe cea a rochiilor de seara. Femeia este stabilita in Italia de 9 ani si spune ca nu are secrete de ingrijire.

Olga POPA, PARTICIPANTA CONCURS “MISS MAMMA ITALIANA” “Asa-s de la natura, in afara se fitnes la sala cat plec. De 5 ori pe saptamana la sala.”





Olga Popa se considera o norocoasa.

Olga POPA, PARTICIPANTA CONCURS “MISS MAMMA ITALIANA” “Sunt femei care fac 3 ani la rand si niciodata nu au ajuns in finala. M-o laudat, complimenti.”

Calendarul ar urma sa apara in luna octombrie. Olga va fi fata lunii … a anului 2018. Concursul “Miss Mamma Italiana” isi propune nu doar sa scoata in evidenta aspectul fizic al femeilor, dar si calitatile de mama ale participantelor.

" - Lucrul principal pe care ar trebui mamele să îi inveţe pe copii?Să le respecte.- Ce aşteptări ai de la Miss Mamma? - O încununare a carierei mele. - Îţi oferă posibilitatea de a te face recunoscut."

Olga, originara din raionul Nisporeni, este divortata de 5 ani si lucreaza la un azil de batrani. Femeia care a absolvit doar gimnaziul aici, face acum cursuri de germana in Italia, pentru ca mai apoi vrea sa se angajeze ca secretara.