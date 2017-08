O moldoveanca, retinuta in Polonia si extradata in RM. Tanara, in varsta de 27 de ani, ar fi impus mai multe persoane sa cerseasca in Rusia - VIDEO

Oamenii legii spun ca tanara in varsta de 27 de ani, a fost anuntata in cautare inca in 2016, iar in luna ianuarie al acestui an ea a fost incatusata de organele de drept a Poloniei. Politsitii o banuiesc pe femeie ca in perioada anului 2013, aceasta ar fi recrutat mai multe persoane si le-a impus sa cerseasca in Federatia Rusa. Daca va fi gasita vinovata, tanara risca inschisoare de pana la 15 ani.