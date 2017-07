O moldoveanca se afla in coma intr-un spital din Ibiza dupa ce a cazut de la inaltime. Politia a deschis o ancheta

Incidentul a avut loc acum cateva zile. Moldoveanca este rezidenta in Italia si se pare ca se afla in vacanta, scrie presa spaniola. Tanara ar fi cazut in gol de la bastionul Santa Lucia (cunoscut pentru privelistea nemaipomenita asupra orasului), scrie StiriLocale.md

Tanara a fost observata de cativa turisti in timp ce zacea pe trotuar. Aceasta a suferit traumatisme severe. Victima a fost transportata de urgenta la spital si a suferit o interventie chirurgicala. Ea se afla la terapie intensiva, iar starea ei este critica.

Politia a deschis o ancheta pe acest caz si urmeaza sa afle ce s-a intamplat si cum a cazut tanara.