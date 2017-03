O moldoveanca stabilita in Italia, pusa de propriul sot sa se prostitueze. Imagini de pe camerele de supraveghere - VIDEO

Potrivit Pupia Crime TV, oamenii legii au stabilit ca barbatul de 57 de ani, un italian cu domiciliul in provincia Bergamo, isi vindea sotia clientilor pentru a presta servicii sexuale. Acesta o aducea cu masina la o statie PECO, dupa care femeia cobora si statea pe marginea drumului 121 din orasul Agrate Brianza. Intre timp acesta isi spiona femeia si o astepta sa-si termine "munca".

Toata actiunea acestora a fost surprinsa de camerele de supraveghere de la statia PECO. La scurt timp acestia au fost prinsi de politistii italieni.

Oamenii legii din Italia au retinut barbatul, iar in urma perchezitiilor au gasit in masina acestuia, 5 grame de hasis, un binoclu si 230 de euro castigati in acea seara cand si-a obligat sotia sa se prostitueze. Pe langa asta, acestia au descoperit un pistol care s-a constatat ca defapt este o jucarie.

Italianul este acum cercetat penal pentru exploatare sexuala si trafic de droguri.