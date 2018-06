O multime de oameni scandeaza in PMAN, dupa ce instanta de judecata a declarat nule alegerile locale de la Chisinau: "Votul meu conteaza". Ce spune Andrei Nastase - VIDEO

“-Noi nu cedam!”

Mobilizati pe facebook, oamenii s-au adunat astazi la ora 17 in fata primariei Chisinau unde au cerut sa li se respecte votul.

“-Nastase e primarul!”



“-Votul meu conteaza!”

“Am venit sa-mi apar votul. Am stat ieri 6 ore in picioare, ca sa iasa o judecatoare fara experimente si in bataie de joc sa ne citeasca in 3 cuvinte ca v-am calcat voturile in picioare.”

“Ne aparam drepturile, ne-au furat de tot ce am avut, ne-au alungat si tara, iar astazi ne-au furat si voturile.”

La scrut timp, acolo si-a facut aparitia si primarul ales, Andrei Nastase.

Sa protesteze a venit astazi si fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoaca, in prezent cercetat penal in dosarul parcarilor cu plata, dar si mai multi deputati PLDM.

Dupa jumatate de ora, protestul s-a mutat in fata sediului partidului democrat de pe strada Bulgara. Oamenii spun ca anume democratii impreuna cu socialistii stau in spatele acestei decizii, pe care o numesc ilegala.

Ulterior, protestatarii au mers in Piata Marii Adunari Nationale.