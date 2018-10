O nava sub pavilion moldovenesc, plina cu droguri, interceptata in Atlantic, in apropiere de Insulele Canare: a pornit din Turcia incarcata cu aprope o tona si jumatate de cocaina. Unde urma sa ajunga. 10 persoane, retinute - FOTO

Potrivit presei spaniole, nava cargou ce transporta aproape o tona si jumatate de cocaina a pornit la inceputul lunii octombrie din Turcia si urma sa ajunga in America Latina, fara a se opri in vreun port, iar de acolo, destinatia finala era Spania.

In urma unei operatiuni ample, cu implicarea agentilor Politiei Nationale spaniole, ofiterilor de la Agentia americana Anti-Drog (DEA) si reprezentantii Armatei spaniole, nava sub pavilion moldovenesc, cu denumirea Breath, a fost retinuta ieri, 23 octombrie, in apele Oceanului Atlantic, in apropiere de Insulele Canare.

Feribotul era incarcat cu 1 400 kg de cocaina. Zece membri ai echipajului au fost retinuti pentru trafic de droguri in proportii deosebit de mari.

A 980 millas náuticas al noroeste de #Canarias, el #GEO ha interceptado una embarcación cargada con 1.400 kilos de cocaína, en una operación con la #DEA🇺🇸 y la Armada🇪🇸. Los 10 tripulantes, arrestados.https://t.co/GPjp6dW8v1

23 October 2018