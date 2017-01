O noapte polara se asteapta in Moldova. Specialistii recomanda sa ne infofolim, astfel fac si cei care sunt nevoiti sa munceasca afara si care spun ca nu ingheata: "Gerul ucide toti microbii" - VIDEO

Mai greu decat masinilor le-a fost astazi doar celor care muncesc in frig, cat e ziua de lunga, la minus 12 grade. Cu toate acestea, comerciantii din pietele capitalei, de exemplu, spun ca sunt obisnuiti si nu ii ia frigul. Ce-i drept, in ultimele zile a fost cam racoare...

”Normal, totul e bine. Suntem oameni căliţi, stăm atâţia ani aici, la piaţă. Pe aşa vreme, din contra, e foarte bine de lucrat. De ce? Pentru că e aer curat, oamenii nu se îmbolnăvesc. Gerul ucide toţi microbii.”

”Eu stau aici de 23 de ani, de aceea m-am obişnuit. Dar clar că e frig.”

Frigul, dar si experienta ii fac sa gaseasca cele mai ingenioase metode de a se infofoli.

”Scurtă de ski, pantaloni de ski, încălţăminte de ski. Totul e bine, poţi să stai.””Vedeţi cum arăt! Câte am pe mine! Sunt îmbrăcată gros, dar e răcoare, desigur, nu spun nu. Multe am. O bluză, a doua, a treia, vestă, scurtă, centuri.”

Frig le-a fost si celor care au avut astazi treaba in oras. Nervii s-au adunat in statiile de asteptare, mai ales ca, spun chisinauienii, s-a circulat greu.

”De 5-6 minute aştept.-Aţi îngheţat?-Da, puţin. Prost merge azi transportul.-V-aţi îmbrăcat cald?-Parcă da: 2 tricouri, o cămaşă, o bluză cu blană, scurta parcă e caldă.””M-am imbracat bine, pulover, bluza, fara manusi”

Eugenia DUCA, PARAMEDIC ”Inainte de drum lung, imbracaminte groasa, de desubt cateva straturi, dar de dorit naturale, ca sa respire corpul.”

Specialistii va recomanda sa stati maxim o ora la temperaturi mai joase de -10 grade.

Eugenia DUCA, PARAMEDIC ”Degeraturile afecteaza extremitatile, nasul urechile, mainile, picioarele, incep a se invineti, apar niste besici. Nici intr-un caz nu se sparg. Persoana se scoate din mediul rece, se adaposteste, dar nu prea incalzit, hipotermicul se incalzeste pe un grad pe ora, se da bauturi caldute, apoi fierbinti.”

La drumuri lungi, ar trebui sa aveti in masina paturi groase, un termos cu ceai si, desigur, rezervorul – plin. Sinopticienii spun ca ciclonul care ne-a adus in ultimele zile iarna adevarata pleaca incet, insa nu avem motive de bucurie.

Cristina POPUSOI, SINOPTICIAN ”Astazi deja s-a deplasat spre vestul marii negre, retrogradare, oricum aduce ninsori pe arii extinse. In urma lui, vine o masa de aer mai rece, respectiv, noaptea va fi mai geroasa. El pleaca, dar in urma lui o masa de aer arctica vine.”

Noaptea care vine am putea avea -20 de grade, insa vantul se va mai domoli putin. Noaptea trecuta am avut pana la -15, iar acum 2 zile, in noaptea de Craciun – 18. Sinopticienii sustin ca temperaturile sunt cu pana la 13 grade mai joase decat norma pentru aceasta perioada.

”Sunt din '58 în Chişinău. Aşa ceva se repetă o dată la 5-6-8-10 ani, dar încă n-a fost aşa ca joi să fie temperaturi pozitive, iar vineri – deja negative. Timpul nu are vreme urâtă.”

Saptamana viitoare ninsorile abundente se mai domolesc. Marti vom avea pana la -15 grade, iar pana la sfarsitul saptamanii, temperaturile vor urca pana la zero grade.