O nota informativa din raportul Kroll arata ca peste 70 de companii afiliate lui Sor au participat la furtul miliardului. Scosi din tara, banii din cele trei banci ar fi revenit inapoi sub forma de investitii - VIDEO

Documentele obtinute de Kroll ar arata ca la furtul miliardului ar fi participat cel putin 75 de companii, care au actionat concertat, toate avand legatura cu Ilan Shor. Intre 2012-2014, cele trei banci au acordat credite mari acestor companii.

Banii ar fi fost transferati, in mare parte, pe 100 de conturi bancare din Letonia deschise pe numele unor companii inregistrate in Marea Britanie sau pe firme off-shore din Belize, Insulele Virgine sau Panama.

Ulterior, in urma unei scheme complicate, mai toti banii au fost redirectionati in Republica Moldova. O parte ar fi fost folosita pentru a returna cateva credite, iar 600 de milioane de dolari au fost distribuiti in diferite conturi bancare.

Potrivit BNM, 185 de milioane de dolari ar fi fost gasiti in mai multe banci din tara, in afara de cele trei falimentate, 63 de milioane de dolari au fost depistate in Cipru, 61 de milioane in China si Hong Kong, in Elvetia expertii Kroll au dat de urma a 23 de milioane de dolari, iar 200 de milioane in Letonia.

Expertii Kroll au descoperit ca o parte din bani s-a intors in Moldova, fiind cumparate active de la diferite companii, nu stie deocamdata valoarea lor.

Veacesalv IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC: "Ele s-au intors sub forma de diferite contracte... noi trebuie sa fim optimisti ca bani ar fi fost identificati si ar putea fi intorsi."

In comunicatul BNM, se mai spune ca in investigatia Kroll figureaza numele a aproximativ 40 de oameni, care ar fi primit bani sau ar fi implicati in frauda bancara. Nu se stie daca toate persoanele au fost implicate direct sau daca au primit cadouri.

Cine sunt insa nu se stie. Potrivit BNM, Compania Kroll si Johnson a prezentat o strategie de recuperare a banilor, care potrivit expertilor ar putea dura pana la doi ani. Compania Kroll a inceput investigatiile in luna februarie 2015.