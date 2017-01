O noua amanare in dosarul lui Ilan Sor: Unul dintre avocati s-ar fi imbolnavit - VIDEO

O noua amanare in cadrul procesului de judecata in dosarul lui Ilan Sor. Deoarece unul dintre avocati s-ar fi imbolnavit, inca o sedinta preliminara, a fost reprogramata pentru luna februarie. Escortat in instanta de cel putin 5 bodyguarzi, Sor s-a plans ca de aproape jumatate de an de cand se afla in arest la domiciliu nu-si poate exercita functia de primar de Orhei.