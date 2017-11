O noua avertizare energetica la adresa Guvernarii. Aceasta nu asigura idependenta ANRE - Mold-street.com

Pe 13 noiembrie 2017, Secretariatul Comunitatii Energetice a trimis o scrisoare conducerii Republicii Moldova in care anunta despre deschiderea cauzei ECS-9/17, se arata intr-un comunicat al acestei institutii internationale.



Nu este asigurata independenta ANRE



In urma analizei unei modificari recente a metodologiei privind tarifele de distributie a energiei electrice, Secretariatul si-a format opinia preliminara conform carei Moldova nu a implementat prevederile si principiile relevante ale legislatiei comunitare privind energia, in special in ceea ce priveste reflectarea costurilor si independenta autoritatii de reglementare, afirma Secretariatul Comunitatii Energetice.





