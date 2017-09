URMARESTE LIVE. Dorin Chirtoaca va fi cercetat si pentru depasirea atributiilor de serviciu. Primarul suspendat, chemat la Procuratura Anticoruptie pentru a-i fi inaintata o noua invinuire

Potrivit procurorului de caz, primarul suspendat va fi cercetat intr-o alta cauza penala, in cadrul careia va avea statutul de banuit, iar astazi i se va prezenta dosarul in care va fi vizat.

Chirtoaca va fi cercetat pentru depasirea atributiilor de serviciu, insa nu este clar in ce dosar.

Anterior, primarului suspendat i s-au inaintat doua capete de acuzare: trafic de influenta si luare de mita in dosarul parcarilor cu plata.

Dosarul a fost trimis deja in judecata, iar prima sedinta pe fond ar urma sa aiba loc in cateva zile. Dorin Chirtoaca a fost retinut acum 4 luni si supendat din functie. In urma sesizarilor apararii, Curtea Constitutionala urmeaza sa decida daca suspendarea a fost sau nu legala. Intre timp, se afla in arest la domiciu.