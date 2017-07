O noua ploaie a adus o noua inundatie la liceul Mihai Eminescu din capitala: apa a patruns in salile de clasa - VIDEO

Petru NOVAC, DIRECTOR-ADJUNCT, PROBLEME DE GOSPODARIE: “Tot ce ramas pe mese, in dulapuri a fost distrus. Toate tavanelele sunt umede si au ramas si apa. Jos podelele sunt umede."

Ploaia de aseara a facut prapad in liceul Mihai Eminescu din capitala. Toate incaperile de la etajul 3 si 4 au fost inundate.

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: “In aceasta sala de clasa ploua exact ca afara. Apa a patruns peste tot, iar o buna parte din materiale didactice au fost distruse. Asta in conditiile in care a mai ramas doar o luna pana la inceperea unui nou an scolar.”

Administratia scolii spune ca de vina ar fi firma de constructii care a inceput lucrarile de reparatie a acoperisului inca acum o luna. Muncitorii spun insa ca nu au nici o vina. Ploia i-a prins in toiul lucrarilor.

“Daca a plouat toata noaptea, in asa caz apa gaseste o gaura”.

Mihai DAN, DIRECTOR, LICEUL MIHAI EMINESCU: “Societatea respectiva refuza sa recunoasca ca este de vina. Dreptul de ai da in judecata apartine dirctiei educatie. In ceea priveste 1 septembrie aici am reserve fiidca nu stie daca peretii se vor usca”.

Responsabilii de la directie spun ca vor investiga acest caz. Acum o luna, in urma unei ploi torentiale, au fost inundate 6 sali de clasa din liceu.