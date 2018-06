O noua retea de contact pentru troleibuze va aparea pana la sfarsitul anului in capitala. Pe strada Columna vor fi instalate fire electrice, astfel ca troleibuzele de pe doua rute sa poata circula pe acolo - VIDEO

Pe strada Columna, unde in prezent circula doar automobile si microbuze, in curand vor putea circula si troleibuze. In perimetrul strazilor Banulescu Bodoni si Vasile Alecsandri vor fi construite noi fire electrice pentru transportul public.

Asa ca troleibuzele de pe ruta 24 sau 10, care se deplaseaza spre cartierulTelecentru, ar urma sa-si creeze traseul pe aici.

Vitalie BUTUCEL, SEF DIRECTIE TRANSPORT SI CAI DE COMUNICATIE: "Ne propunem chiar in acest an sa purcedem la constructia acestor drumuri, suntem gata."

In zilele in care Piata Marii Adunari Nationale va fi inchisa pentru manifestatii, troleibuzele nu vor mai circula doar pana la Circ, asa cum este in prezent. Vehiculele isi vor continua traseul pe strada Columna, iar calatorii vor fi adusi mai aproape de Bulevardul Stefan Cel Mare.

"Foarte bine. Nu-i normal ca un pensioanr sa circule atata pe jos pana la Stefan Cel Mare si sa nu aiba cu ce se deplasa.”

Vitalie BUTUCEL, SEF DIRECTIE TRANSPORT SI CAI DE COMUNICATIE: “Acest punct pe strada Columna in preajma parcului va imbunatati traficul, va aduce calatorii cat mai aproape de piata. Vom amenaja si statii pentru troleibuz.”

Pe unii soferii acest lucru nu i-a bucurat deloc. Ei spun ca nu este o idee buna si asta pentru ca strada Columna este ingusta si se va circula cu dificultate.

“Ambuteiaje vor fi o suta de procente. Si asa este plin. Dar daca trebuie, sa ne gandim si la cei care nu au automobile”

“Unde sa mai circule si troleibuzele”.

Nedumeriti sunt si soferii de troleibuze, care ar putea circula pe noul traseu.

“Acolo va fi si ambuteiaj mare pentru ca circulatia e intensiva. Poate este alta solutie pe Albisoara, dar acolo nu asa de mult pana la Alexandrii”

“Trebuie sa lase banda pentru troleibuze si fie banda ca troleibuzul sa circula normal, lumea se revolta multa ambuteiaje, la scoala cu masina, la lucru cu masina, cei de la gradinita nu mai nu merg cu masina.”

Seful Directie Transport si Cai de Comunicatie recunoaste ca mai intai, strada trebuie pregatita astfel ca troleibuzele sa poata circula pe acolo.

Vitalie BUTUCEL, SEF DIRECTIE TRANSPORT SI CAI DE COMUNICATIE: “Va fi reparat acest carosabil, acolo unde sunt parcate automobile va fi interzis si vom putea unde putem amenanja aceasta, daca vom avea posibilitatea sa amenja. Pe viitor ne propunem sa dam prioritate transportului de capacitate mare si nu autoturismelor.”

Institutia urmeaza sa anunte licitatiile pentru poriectare retelei, pentru care se va investi peste un milion de lei din bugetul municipal. Cat va costa insa proiectul intreg, deocamdata nu stie, suma ar putea ajunge la cateva milioane de lei.