O noua scumpire. Pretul gazului lichefiat a trecut de 11,10 lei pentru un litru - mold-street.com

Scumpirile sunt intre 30 si 40 de bani, adica cu circa 3%, iar pretul unui litru de gaz lichefiat a trecut de 11 lei si a ajuns la 11,15.

In ultimele doua luni pretul GPL la benzinariile din Moldova a crescut cu circa 9%.

Cresterea pretului la GPL are loc in conditiile in care la bursele internationale se scumpeste petrolul si derivatele sale. Astfel in ultima luna petrolul s-a scumpit cu peste 10% si se mentine la un nivel mai mare de 85 de dolari pentru un baril.

