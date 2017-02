O noua sedinta de judecata in cazul barbatului fara maini si picioare, acuzat ca ar fi agresat un politist - VIDEO

Barbatul in scaun cu rotile, fara maini si picioare, avand doar un singur deget a comparut astazi din nou in fata instantei. De mai bine de jumatate de an, acesta asteapta sa i se faca dreptate. El este acuzat, ca ar fi batut un politist si i-ar fi deteriorat masina. Barbatul spune ca de fapt el este victima si ca ar fi fost agresat de catre omul legii.