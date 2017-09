O noua sedinta de judecata in cazul fostului ministru al agriculturii, banuit de luare de mita in dosarul de instrainare de terenuri. Eduard Grama respinge acuzatiile: “Nu mi-am recunoscut vina“ - VIDEO

Eduard GRAMA, EX-MINISTRU AL AGRICULTURII: “Nu mi-am recunoscut vina si nici nu o voi recunoaste si ramane instanta sa se expuna.”

Fostul ministru al Agriculturii este convins ca procurorii nu au probe, care i-ar demonstra vinovatia.

Eduard GRAMA, EX-MINISTRU AL AGRICULTURII: “Este vorba despre un autodenunt din partea cuiva, precum ca eu am pretins. Numai denuntul.”

Si fostul sef de la Colegiul de Viticultura, Lazar Chirica pledeaza nevinovat.

Lazar CHIRICA, EX-SEF COLEGIUL DE VITICULTURA SI VINIFICATIE: “Eu nu am luat nici o mita si nu am dat mita nimanui.”

Procurorul care investigheaza cazul a evitat insa ofere mai multe detalii despre dosar.

Vladislav BOBROV, PROCUROR PROCURATURA ANTICORUPTIE: “Pana cand nu este o sentinta definitiva, nu pot opera cu aceste date.”

Tot astazi, unul dintre cei 10 invinuiti din dosar a cerut sa fie judecat in continuare intr-o procedura simplificata, asa cum se face in cazul celor care isi recunosc vinovatia, iar instanta a acceptat cererea acestuia.

Vladislav BOBROV, PROCUROR PROCURATURA ANTICORUPTIE: “A recunoscut toate probele, alte probe nu doreste sa fie administrate. El este invinuit ca ar fi primit mita in valoare de pana la 5 mii de lei, pentru urgentarea eliberarii unui act.”

Este vorba despre un angajat al Camerei de Comert care sustine ca la cererea firmei care inchiria terenul de la Stauceni, si-a pus semnatura pe un raport de expertiza care arata ca pomii din livada de pe teren ar fi fost infectati cu un virus, iar documentul ar fi permis defrisarea acesteia. Totul ca ulterior destinatia lotului sa fie schimbata, dupa care terenul sa fie instrainat, spun oamenii legii. Totusi Vitalie Moisei spune ca nu a luat mita pentru a elibera raportul.

Vasile MOISEI, EXPERT CAMERA DE COMERT: “Aici va dura vreo 3, 4 ani, e de rezonanta, sunt ministri, eu sa stau sa ma joc aici cu ei. Cum mi-au spus specialistii, asa am scris cuvant in cuvant si eu.”

Potrivit procurorilor anticoruptie, Eduard Grama este banuit de luare de mita in dosarul de instrainare a 30 de ha de la Stauceni. In noiembrie 2016, alte 12 persoane au fost retinute in acelasi dosar - functionari publici si fostul ministrul al Justitiei, Ion Morei.

Terenul ar fi fost dat in arenda unui agent economic, iar ulterior acesta s-a ocupat de parcelarea si schimbarea destinatiei lotului. Portiunile de teren au fost vandute la preturi mari. Lotul era in proprietatea Colegiului de Viticultura din comuna Stauceni. Daca va fi gasit vinovat, Eduard Grama si-ar putea petrece pana la 15 ani in inchisoare.