Curtea de Apel Cahul examineaza cazul lui Ilan Sor, condamnat la sapte ani si jumatate de inchisoare. Primarul de Orhei si-a adus simpatizantii cu care s-a pupat inainte de sedinta - VIDEO

Inainte de a merge in fata judecatorilor, Ilan Sor a aparut in fata celor care protestau.

"Cerem o justitie corecta. Ilan, noi suntem cu tine", au scandat protestatarii.

Ilan Sor a postat un video pe pagina sa de facebook:

Dosarul lui Ilan Sor a fost transferat de la Curtea de Apel Chisinau la cea de la Cahul din cauza unor conflicte de interese. Prima sedinta a avut loc pe 2 aprilie, dar a fost amanata deoarece Sor s-ar fi imbolnavit.

Ilan Sor a fost condamnat la sapte ani si jumatate de inchisoare de prima instanta, fiind invinuit ca ar fi obtinut peste 5 miliarde de lei de la Banca de Economii, pe care le-ar fi spalat apoi prin firme off-shore.

Primarul de Orhei se va afla sub control judiciar pana cand se va pronunta Curtea de Apel. In februarie, 2018, dosarul lui Sor a fost repratizat la Curtea de Apel Cahul, iar pana in prezent au avut loc doar doua sedinte de judecata. Ultima a fost in luna mai, iar urmatoarea sedinta este programata pentru data de 8 august.