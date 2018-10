O noua sedinta de judecata in dosarul lui Andrei Braguta, amanata

Ruslan LUPASCU, PROCUROR: “Au fost prezentate probe video care nu au fost cercetate in instanta, aceste inregistrari au fost prezentate unui specialist care si-a exupus opinia asupra unor secvente video. In sedinta urmatoare urmeaza partile sa prezinte intrebarile si instanta sa se pronunte asupra admiterii sau respingerii de numire a unei expertize in comisie.”

Andrei Braguta a fost retinut vara trecuta pentru depasirea limitei de viteza si a murit la scurt timp in penitenciarul numarul 16. Procurorii au spus ca el a murit de pneumonie. Ulterior, insa, au aparut imagini care demonstrează ca el a fost bătut de colegii de celula, iar politistii nu au intervenit.