O noua sedinta de judecata in dosarul lui Ilan Sor. Primarul de Orhei a venit la sedinta insotit de bodyguarzi, iar in fata instantei a fost intampinat de zeci de simpatizati, care l-au aclamat minute in sir - VIDEO

O noua sedinta de judecata in dosarul lui Ilan Sor are loc in aceste momente la Curtea de Apel Cahul. Se intampla dupa ce luni, sedinta a fost amanata la solicitarea avocatilor din cauza ca Ilan Sor ar avea probleme de sanatate. Insotit de bodyguarzi, astazi Ilan Sor a venit la sedinta. Traditional, in fata instantei acesta a fost intampinat de zeci de simpatizati, care l-au aclamat minute in sir si in fata carora s-a inchinat.