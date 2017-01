O noua serie de plangeri din partea avocatilor lui Platon: se tem ca acesta nu va mai fi adus in instanta si ca procesul se va desfasura in lipsa lui - VIDEO

O noua serie de plangeri din partea avocatilor lui Veaceslav Platon. Acestia sunt nemultumiti ca la sedinta trecuta omul de afaceri a fost escortat in penitenciar ca sa nu spuna adevarul despre furtul miliardului. Aparatorii lui Platon se tem, ca acesta nu va mai fi adus in instanta si ca procesul se va desfasura in lipsa lui, dar si al lor. Totodata avocatii i-au acuzat pe mascatii de la Panatera de agresivitate si au prezentat si un filmulet de la o sedinta.