O noua versiune in cazul exploziei din blocul de la Rascani, unde cinci oameni si-au pierdut viata. Deflagratia nu s-ar fi produs din cauza unei butelii cu gaz. Ce spun procurorii

Contactat de Pro TV, seful procuraturii Chisinau ne-a spus ca rezultatele uneia dintre exertizele efectuate de catre autoritati arata ca explozia s-a produs din cauza unei scurgeri de gaz. Potrivit procurorului, aragazul, din apartamentul in care s-a produs deflagratia, a fost lasat deschis, astfel ca incaperea s-a umplut de gaz, iar in momentul in care proprietara a aprins lumina, totul a sarit in aer.

La cateva zile dupa tragedie, preliminar, autoritatile au anuntat ca deflagratia s-a produs din cauza unei butelii de gaz care ar fi explodat.

Urmeaza sa fie efectuate si alte expertize, sustin procurorii, iar ulterior va fi stabilita cauza finala.

Explozia din blocul de la Rascani a avut loc pe data de 6 octombrie. In urma acesteia cinci persoane au murit. Este vorba de o tanara si fiul ei de patru ani, un cuplu venit din Israel si o femeia de de 32 de ani in aparatamentul careia s-a produs deflagratia.