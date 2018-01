O nunta moldoveneasca a ajuns subiect de stire pentru o televiziune din Portugalia. Doi tineri de la noi s-au lasat filmati in cea mai importanta zi din viata lor - VIDEO

“Mirele intra in casa miresei. Negocierea nu e deloc usoara. Mireasa asteapta nerabdatoare sosirea mirelui. In final este luata. Acum ea este pregatita sa fie alaturi de sot si sa fie femeie de casa.“

Asa jurnalistii portughezi si-au inceput reportajul despre nunta moldoveansca. Acestia au filmat fiecare pas facut de miri, care odata intalniti, asa cum cere traditia, in casa miresei, se urca in limuzina si pleaca direct la biserica, unde are loc cununia religioasa.

“Potagonistii, contrar celor ce ne-am fi imaginat, sunt nasii - Ludmila si George. Ei sunt responsabili de organizare.”

Slujba ortodoxa a fost oficiata in romana. Reporterul descrie detaliat inseamnatatea fiecarui obicei, incepand de la baut vin cu anafora, pana la cele trei cercuri facute in biserica.

Mai tarziu actiunea se muta intr-un restaurant, unde socrii isi aduc alaiul de nuntasi. Jurnalistii au ramas impresionati de faptul ca toti invitatii sunt intampinati cu paine si sare, in timp ce pe fundal rasuna muzica populara, nelipsite fiind chiotele.

“Ca sa oficializeze casatoria, mirii trec sub un pod de flori.“

Nu am reusit sa-i contactam pe tinerii, Sergiu si Mihaela, care s-au casatorit in luna octombrie anul trecut, pentru a afla mai multe detalii despre acest reportaj. Filmuletul insa a adunat sute de mii de vizualizari pe internet.