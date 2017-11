O ora de cosmar pentru pasagerii cursei Chisinau - Roma. Ajunsa deasupra capitalei italiene, din cauza cetii, aeronava a reusit sa aterizeze abia la a 3-a incercare: ingroziti, moldovenii s-au apucat de maini si s-au rugat

Pasagerii cursei Chisinau - Roma au trecut, ieri, prin clipe de groaza, dupa ce aeronava, ajunsa in capitala Italiei, nu a putut sa aterizeze din cauza cetii. Abia la a 3-a incercare, timp in care avionul s-a invartit in cercuri mai bine de o ora, acesta a reusit sa aterizeze in siguranta pe aeroportul italian Fiumicino.