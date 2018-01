O parte a satului Roscani din Anenii Noi s-a transformat intr-o mlastina. Blocurile sunt crapate, subsolurile pline cu apa iar langa fiecare cladire sunt sapate santuri, care inlocuiesc canalizarea. Ce spun autoritatile - VIDEO

Mai bine de 20 de ani reteaua de canalizare din satul Roscani nu mai functioneaza, iar peste 400 de oamenii care locuiesc in blocurile din localitate se descurca cum pot. Fiecare casa si-a improvizat cate o canalizare iar apa se scurge peste tot. Subsourile si curtile sunt pline de mizerie.

“Nu reusim s-o curatam pentru ca ea se umple permanent. Noi intelegem ca ecologic asta nu e bine. Vara aici e plin cu apa si deseuri care noi le facem.”

“Noi aici suntem sub apa eu nu stiu cand se va prabusi casa. Uitati-va aici e de un metru si jumatate. Casa se lasa, in casa plesneste peretele in doua.”

“Numai ca e zapada, dar canalizarea e sub casa."

Daniela FOCSA, REPORTER PRO TV: “Locatarii acestui bloc au improvizat o canalizare, iar apa se scurgea chiar in mijlocul drumului. Vecinii s-au revoltat si au direcţionat şanţul, iar acum apa se scurge chiar sub bloc. Asa ca sunt nevoiţi să trăiască în umezeala si mucegai, nemaivorbind de mirosul insuportabil, care se simte chiar si cu ferestrele închise.”

S-au plans si autoritatilor din raion insa in zadar. Din cauza umezelii spun ca se imbolnavesc tot mai des, mai ales copiii.

“Pe timp ce trece imunitatea scade se imbolnavesc foarte des. E dezastru vrem sa ramanem in satul nostru dar ne fac conditii sa plecam.”

Oamenii se planga ca achita lunar sute de lei pentru serviciile unei masini de curatare a gurilor de canalizarie si a fantanilor de acumulare.

“Curata apa in fata casei noastre in fantana. Ei o curata si peste 2, 3 zile iar se umple si o gramada bani cheltuie pe asa ceva. “

Colac peste pupuza si reteaua de alimentare cu apa este defecta. Inca din 2008, oamenilor li s-a promis ca lucrurile se vor schimba. Atunci primaria a primit 2 milioane de lei de la fondul ecologic pentru renovarea retelei de canalizare si apeduct.

“De zece ani fac proiectul si o lasat, peste un an se apuca sa ingroape o truba iar cheltuie un milion si au lasat”

“Toti dau din umeri. Promit si nu fac.”

Satui de aceasta mizerie oamenii au rabufnit astazi si au mers la primar sa-i ceara socoteala. Primarul satului nu prea a putut sa ne spuna de ce nu s-a facut nimic in toti acesti ani, insa da asigurari ca lucrarile de renovare sunt aproape gata.

Nicolae LUNGU, PRIMAR, ROSCANI: “Astazi suntem spre finalizare, am fost nevoiti proiectul sa-l renovam, devizul de cheltuieli din 2008 nu mai curespundea cu cel din 2017.”

In urma intalnirii de astazi primarul a promis ca pana in luna martie reteaua de canalizare va functiona iar peste trei zile va fi organizata o sedinta extraordinara a consiliului unde vor fi propuse solutii concrete pentru a rezolva problemele localitatii.