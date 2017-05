O parte din pungile de plastic vor fi interzise in tara noastra. Proiectul care prevede acest lucru a fost votat in prima lectura - VIDEO

Potrivit autorilor proiectului, interdictia nu se refera la toate pungile din plastic, ci la cele considerate de unica folosinta, in care primiti, de exemplu, pachetul de lapte la magazin.

Vasile BOLEA, DEPUTAT PSRM: ”Concret spuneti, dvs vreti sa inlocuiti aceste pungi cu ce? Cu alte pungi pe care le va luat vantul din gunoi si le va duce pe campurile din tara? Ori vreti sa interziceti folosirea oricaror pungi?”

Valerian BEJAN, DEPUTAT PL: ”Pungile de plastic degradeaza in jur de 400 de ani. Propunem inlocuirea lor cu pungi biodegradabile, la exterior arata ca punga din plastica, pur si simplu ea e biodegradabila.”

Constantin TUTU, DEPUTAT PD: ”Da RM dispune de materie prima?"

Valerian BEJAN, DEPUTAT PL: ”In surplus. Amidonul creste pe toate campurile. Este si porumb.„

Constantin TUTU, DEPUTAT PD: ”Adica este, da? Si cam cata materie prima o sa fie nevoie?”

Valerian BEJAN, DEPUTAT PL: ”Cartofii.”

Proiectul prevede si amenzi de pana la 7500 de lei pentru persoanele care vor folosi astfel de pungi si de pana la 10 mii de lei pentru magazinele sau firmele care le vor utiliza.

Vladimir TURCAN, DEPUTAT PSRM: ”Asta ce inseamna ca la iesire intrare la centrele comerciale vor sta agentii constatatori si vor pedepsi pe toti cetatenii care vor scoate punga pe care au cumparat-o candva?”

Valerian BEJAN, DEPUTAT PL: ”Aceasta nu mai este punga de unica folosinta.”

Vladimir TURCAN, DEPUTAT PSRM: ”Stimati colegi, noi toti vom fi pedepsiti dupa adoptarea acestei legi.”

Potrivit ministrului Mediului, in lectura a doua se va decide de cand anume va fi aplicata interdictia, insa autorii isi doresc ca asta sa se intample chiar din 2018. Datele arata ca fiecare moldovean foloseste in medie cate 140 pungi din plastic pe an, adica 420 de milioane pe tara, care se descompun in sute de ani.

In timpul arderii, pungile de plastic emit gaze toxice si reprezinta un pericol pentru mediu, asa ca au fost interzise de multe tari din Uniunea Europeana. Recent autoritatile au interzis centrelor comerciale sa ofere gratis pungi din plastic.