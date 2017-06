Un tanar de 26 de ani s-a stins pe loc dupa ce s-ar fi aruncat de la etajul 16 a unui bloc din capitala: vecinii spun ca inainte de tragedie baiatul striga si fugea pe acoperis - GALERIE FOTO

UPDATE 14:30 Mai multi vecini spun ca inainte ca sa se arunce in gol, tanarul a urcat pe acoperisul blocului, fugea dintr-o parte in alta si striga foarte tare, cand vedea pe cineva se ascundea, iar apoi iesea, fugea si striga din nou, iar mai tarziu ar fi mers in aparatamentul pe care il inchiria la etajul 16, ar fi deschis geamul si s-ar fi aruncat in gol.

Potrivit ofiterului de presa al Politiei Capitalei Adrian Jovmir, teribilul incident a avut loc pe strada Alecu Russo.

Oamenii legii spun ca este vorba de un tanar in varsta de 25 de ani. Acesta s-ar fi aruncat de pe acoperisul blocului cu 16 etaje. Urmeaza ca vecinii sa fie audiati.

La fata locului s-a deplasat grupa operativa din cadrul IP Ciocana.

Politia investigheaza cazul pentru a stabili toate circumstantele incidentului.