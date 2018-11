Totul s-a intamplat in jurul orei 11:30 pe strada Uzinelor. Potrivit martorilor, un taxi, condus de un barbat a derapat de pe carosabil si a ajuns intr-un stalp de pe marginea drumului. In urma impactului, o femeie, pasager in taxi, s-a ales cu mai multe leziuni si a fost transportata la sptal.