O petrecere cu mult alcool pe malul lacului se poate incheia tragic. Avertizeaza salavatorii, care au inscenat o asemenea situatie pe lacul Valea Morilor pentru a preveni inecurile - VIDEO

Salvatorii au intrat bine in rol de actori si au demonstrat pas cu pas ce se intampla, atunci cand un grup de prieteni petrec pe malul lacului, aflanduse in stare de ebrietate iar unul dintre ei intra in apa riscand sa se inece.

“Deja am primit o lectie suficienta, nu o sa ma mai bag in stare de ebrietate in apa, ii sfatui si pe ceilalti sa nu-mi urmeze exemplul. Astazi am avut noroc de salvatori, ca prietenii mei nu erau in stare sa ma salveze.”

Oamenii care erau astazi pe plaja, spun ca de fiecare data cand vin aici, intalnesc multe persoane sub influenta alcoolului si cred ca lectiile pompierilor sunt binevenite.

“Showourile sunt bune, dar situatia in tara este agravanta. Seara aici sunt foarte multi beti, foarte urat se comporta, am vazut politia pe biciclete. Dumnezeu le-a dat biciclete, fac cercuri imprejur si mai mult nu, nu se lucreaza.”

“Ai baut stai acasa, da nu veni aici sa faci probleme cuiva, poti sa te ineci. Eu socot ca in stare de ebrietate nu se vine la lac.”



“Trebuie sa circule pe aici politia, sau salvatorii pe mal, sa nu permita sa se scalde, de cand vin eu aici, des ii vad in stare de ebrietate.”

Salvatorii indeamna oamenii sa evite plajele si scaldatul daca au consumat alcool, deoarice riscurile la care se supun ii pot costa viata.

Igor MOCANU, SPECIALIST PRINCIPAL IGSU: “Alcoolul dilata vasele, inima lucreaza in regim sporit, pulsul este slab persoana nu are putere, la intrare in apa poate sa aiba soc termic si poate sa se inece, alt moment este ca persoana in stare de ebrietate isi pierde orentarea si se duce la fund.”

Potrivit ultimului studiu efectuat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 50 la suta din numarul cazurilor de inec au loc pe fundalul consumului de alcool si scaldatului in locuri neautorizate. De la inceputul anului 2018 si-au pierdut viata in bazinele acvatice 42 de persoane, inclusiv 9 minori.