O petrecere s-a sfarsit tragic la Soroca. In timp ce adultii se aflau afara, incaperea in care se aflau copiii lor a luat foc: doi dintre micuti au reusit sa iasa afara, insa unul nu a mai apucat

Potrivit IGSU, tragedia s-a intamplat ieri in jurul orei 12:00 intr-o localitate din raionul Soroca. O familie, mama, tata si copilul lor de doi ani au mers in ospetie la niste prieteni, iar la un moment dat casa lor a luat foc. In acel moment, in locuinta se aflau cei doi copii ai gazdei si micutul de 2 ani. Dupa ce au izbucnit flacarile, copiii gazdei au reusit sa iasa afara, insa micutul de doi ani a ramas in casa si nu a mai putut fi salvat.

Deocamdata nu se stie de la ce au pornit flacarile si unde exact se aflau adultii in acel moment. Autoritatile investigheaza cazul.

*Imagine simbol