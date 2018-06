O pictura murala imensa a aparut pe un bloc din centrul capitalei. Creatia ii apartine pictorului Radu Dumbrava si reprezinta doua masti colorate. Vezi cum arata aceasta - VIDEO

Pictura murala de 3 metri inaltime si 20 de metri lungime se intinde pe un perete care pana nu demult era doar o umbra sumbra in peisajul capitalei. Creatia este rupta din traditiile romanesti si reprezinta doua masti. Ca sa-i puna la punct toate detaliile a avut nevoie de peste 20 de litri de vopsea.

Radu DUMBRAVA, PICTOR: “Ideea am avut-o de mai mult timp. Mi-am dorit sa fac o asemenea lucrare in stil folcloric. Aceasta este o masca traditionala romaneasca care s-a folosit in ritualuri, acum e mai mult ceva de décor, la carnavale.”

Autorul spune ca de mult a pus ochiul pe bucata de perete.

Radu DUMBRAVA, PICTOR: ”Trec mai des prin zona aceasta si m-am gandit de ce sa nu fac si aici. E un perete destul de accesibil, ce tine de lucru, dar si de spectatori.”

Etapele au fost anevoioase, iar banii pentru vopsea au venit mai mult din propriul buzunar. Dupa trei zile de dat cu pensula, expresivitatea folclorului romanesc transpus in pictura era gata.

Radu DUMBRAVA, PICTOR: ”S-a facut o schita, s-a inaintat catre administratie, ei au acceptat.”01:45-”Am mers pe etape, gruntul, fundalul, dupa care elementele, am acoperit petele mari, luminile, umbrele si careva detalii spre final.”

Afirma ca rezultatul i-a depasit asteptarile.

Radu DUMBRAVA, PICTOR: ”Da, ba chiar si mai mult. Schita dicteaza una, peretele dicteaza altceva. Pe perete am depasit schita initiala.”

Amatorii de arta urbana, dar si prietenii pictorului il sustin in tot ceea ce face.

“Am urmarit procesul. Imi place foarte mult, gama de culori si cum e realizat. Il respect pe autor pentru aceasta lucrare.”

Radu Dumbrava spune ca nu are de gand sa se opreasca si ca in curand vom admira inca o creatie de a sa.

Radu DUMBRAVA, PICTOR: ”Voi continua a face picturi murale, dar depinde de diversitatea ideii.”

Curiosii pot vedea pictura murala pe peretele cladirii care apartine Directiei Cultura, de pe strada Bucuresti.