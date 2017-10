O rafinarie de petrol, o fabrica de hartie igienica si o uzina de beton, la Otaci. O companie italiana va produce acolo, de la anul, servetele de hartie si chiar petrol - VIDEO

Cam asa se va munci in cateva luni la Otaci. O companie italiana cu o cifra de afaceri de 200 de milioane de euro va produce acolo de la anul hartie igienica si servetele de hartie. Italienii au fost deja in Moldova, au gasit locul potrivit si sunt gata sa investeasca pentru inceput pana la 4 milioane de euro la noi in tara.

Igor CIBOTARU, ADMINISTRATOR ZAL OTACI: ”La prima etapa presupune plasarea a 3 linii de procesare a materiei prime. Materia prima va fi importata din Romania, Bulgaria si China. Materia prima va fi procesata intr-un produs finit, ambalat si livrat la distribuitorii din regiune. Distribuitorii urmeaza a fi din Ucraina, Federatia Rusa, Azerbaidjan, Kazahstan, Polonia, Cehia, Slovacia, Romania, Ungaria, Bulgaria si alte tari.”

Autoritatile spun ca investitorii s-au lasat ademeniti de asezarea geografica a tarii noastre, care ar putea fi conexiunea intre Vest si Est, dar si de facilitatile promise.

Igor CIBOTARU, ADMINISTRATOR ZAL OTACI: ”Am convins acest grup italian sa vina cu producerea in RM, datorita faptului ca in ultimele 18 luni pe piata de desfacere din Europa de est si mai ales in statele CSI, ei au inregistrat o scadere de 30%. Distribuitorii lor din acest spatiu au solicitat companiei sa fie preturile scazute, ca sa faca concurenta pe aceasta piata, insa, din pacate, nu au ajuns la acest consens. Din aceste motive, eu am propus de a amplasa in ZAL Otaci Business.”

Vitalie IURCU, VICEMINISTRUL ECONOMIEI: ”In conditiile in care investitia este mai mult de 1 milion de euro, atunci sunt scutiti de taxa, impozitul corporativ pe profit pe parcursul a 3 ani de zile. Sunt scutiti de plata TVA-ului la import. In caz ca asta e hartie igienica sau servetele igienice, este o marfa foarte usoara. Respectiv, transportul este destul de costisitor. Deci, trebuie sa fii intr-o raza cat mai aproape de consumator.”

Pentru ca toate procesele sunt automatizate, pentru inceput vor fi angajate doar 20 de persoane, cu salarii de pana la 450 de euro pe luna. Mai multi oameni, tocmai 700, vor munci tot la Otaci, la o noua uzina de beton. Un consortiu de companii din Statele Unite si Uniunea Europeana a fost de acord sa transforme o veche fabrica inca din perioada sovietica, asa ca aici deja se munceste.

Igor CIBOTARU, ADMINISTRATOR ZAL OTACI: ”Va fi o fabrica care produce beton celular autoclavizat. Piata de desfacere va fi Ucraina si Romania la prima etapa.”

Si asta nu e tot. In premiera vom avea o rafinarie de petrol.

Igor CIBOTARU, ADMINISTRATOR ZAL OTACI: ”Intr-o luna va incepe constructia unei rafinarii de petrol, rafinarie modulara, din 3 module, care o sa fie importata din Romania si din Statele Unite, cu o capacitate de producere de pana la 30 mii de tone produse petroliere pe luna.”

Recent autoritatile au aprobat modificari care le ofera cetatenie moldoveneasca celor care investesc mai mult de 250 de mii de euro in tara, iar un alt proiect le promite companiilor care creeaza mai mult de 100 de locuri de munca 40 de mii de lei pentru fiecare loc de munca nou creat.