O relatie ascunsa din justitie, negata de judecator, dar deconspirata de… mama sa - AUDIO/ZdG.md

O familie din Chisinau a reusit sa obtina confirmarea unei relatii de rudenie ascunse ani in sir de catre un judecator de la Curtea de Apel Chisinau, promovat in 2017 de la Judecatoria Chisinau, oficiul Ciocana, si un avocat cu o experienta de peste 15 ani in domeniu. Agentia Servicii Publice, Consiliul Superior al Magistraturii si instantele de judecata, fie au refuzat sa ofere informatii la subiect, fie au negat veridicitatea relatiei de rudenie, scrie ZdG.md.